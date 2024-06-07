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ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России заявило, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты были поражены.
2024-06-07 14:43:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за неделю нанесли 27 групповых ударов по Украине с 1 по 7 июня.

Как сообщает Министерство обороны РФ, российские военные применили высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетики РФ. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.

Также под удары попали арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров. Кроме того, ВС РФ поразили пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские военные беспилотником «Ланцет» поразили украинский штурмовик Су-25.Отличились и средства ПВО, которые за неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #СВО #групповые удары
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