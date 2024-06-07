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В Норвегии фермер нашел в поле старинный меч викингов

Возраст находки составляет около 1 000 лет.
Глеб Владовский 2024-06-07 14:30:13
© Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

В Норвегии фермер, обрабатывая поле, неожиданно для себя обнаружил редкий меч эпохи викингов. Об этом сообщило издание Live Science.

По словам Ойвинда Твейтане Ловра, он собирался вспахать поле, которое не обрабатывалось много лет. И в ходе полевых работ он обнаружил то, что выглядело на первый взгляд как обычный мусор. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это большая часть старинного меча.

Удостоверившись, что это действительно древний артефакт, мужчина обратился к археологам и местным властям.

«Я быстро понял, что это необычная находка. Это связано с нашей историей, и приятно узнать, что здесь было раньше», - рассказал он.

Специалисты, изучив находку, подтвердили факт того, что это железный меч эпохи викингов (793-1066 годы н. э.). Особенность этого меча заключается в надписях, инкрустированных вдоль лезвия. Такие мечи классифицируют как «Ульфберт».

#в стране и мире #норвегия #викинги #Меч #уникальная находка #меч викинга
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