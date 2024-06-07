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Глава 2050.ЛАБ Топильская: дизайн - новая нефть российской промышленности

Дарья Топильская отметила, что важно создавать условия для бизнеса, которые бы повысили привлекательность сотрудничества со студиями.
Алексей Курильченко 2024-06-07 13:36:39
© Фото: Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ

Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская на ПМЭФ-2024 заявила, что инвестиции в промышленный дизайн и инжиниринг могут увеличить темпы роста экономики страны.

По оценкам Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в ВВП страны - 6,5 трлн рублей, или 4,9% (в развитых странах - 8-12%). На государственном уровне стоит задача до 2030 года увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%, а долю занятых в творческих профессиях граждан - до 15%.

«Креативный сектор в России имеет огромный потенциал. И может внести весомый вклад в развитие промышленности и экономики страны. Промдизайн - новая нефть русской промышленности, индустрия на стыке инжиниринга, технологий и эстетики», - отметила Дарья Топильская.

Студия 2050.ЛАБ получила серебряную награду итальянского конкурса A’DesignAward за дизайн поезда «Москва 2024».

Дизайн не имеет границ. Тренды индустрии универсальны - человекоцентричность, применение ИИ и интерактивных технологий, экологичность. Потребности людей тоже схожи - вне зависимости от стран и континентов.

«Мы хотим ездить на комфортных поездах, качественных автомобилях, пользоваться новейшей техникой. Включая промдизайн на этапе создания продукта, бизнес может создать не просто суверенные бренды, а успешные конкурентоспособные проекты мирового уровня», - заявила глава 2050.ЛАБ.

Дарья Топильская отметила, что важно создавать условия для бизнеса, которые бы повысили привлекательность сотрудничества со студиями. В частности, на законодательном уровне предусмотреть необходимость включения промдизайна на этапе разработки изделия.

Второй важной составляющей развития индустрии является поддержка образования и молодых талантливых специалистов, формирование кадрового резерва. Для этого 2050.ЛАБ уже несколько лет реализует магистерскую программу «Промдизайн и инжиниринг» в НИТУ МИСИС, а также проводит Всероссийский конкурс цифрового проектирования DesignChallenge.

#в стране и мире #дизайн #2050.ЛАБ #промышленный дизайн #пмэф-2024
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