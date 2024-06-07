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На Люблинской улице в Москве перевернулся автозак

Машина перевернулась на бок, людей, находившихся внутри, пришлось вытаскивать через люки в крыше.
Анастасия Бобылева 2024-06-07 01:23:26
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Люблинской улице в Москве произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Автозак перевернулся, два человека, которых перевозили в машине, были ранены.

«На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы», - приводит РИА Новости сообщение МВД России.

Перевернутая машина попала на видео. На место прибыли сотрудники МВД, медики и пожарные. Заключенных, которые находились внутри, вытащили через люки в крыше.

#Москва #в стране и мире #авария #полиция #ДТП #автозак
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