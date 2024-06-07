На Люблинской улице в Москве перевернулся автозак

На Люблинской улице в Москве произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Автозак перевернулся, два человека, которых перевозили в машине, были ранены.

«На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы», - приводит РИА Новости сообщение МВД России.

Перевернутая машина попала на видео. На место прибыли сотрудники МВД, медики и пожарные. Заключенных, которые находились внутри, вытащили через люки в крыше.