В Царском Селе при опрокидывании понтона погиб человек и 23 пострадали

В Санкт-Петербурге погиб человек из-за опрокидывания понтона. Инцидент произошел в Екатерининском парке на Большом пруду. Следователи возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК выяснили, что понтон перевернулся во время выполнения разворота. В тот момент там находились 24 человека.

Уточняется, что четверых госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи, один из них впоследствии умер. Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии.