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Шойгу и госсекретарь СБ Белоруссии обсудили сотрудничество в Алма-Ате

Секретарь СБ РФ Шойгу встретился в Алма-Ате с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества.
Марина Крижановская 2024-06-06 08:14:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел встречу со своим коллегой - государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. Рабочее мероприятие состоялось в южной столице Казахстана - Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба СБ РФ.

«В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Шойгу и Вольфович обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Кроме того, представители России и Белоруссии затронули вопросы подготовки концепции безопасности Союзного государства и проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности.

 

#Сергей Шойгу #Совбез #алма-ата #Александр Вольфович #СБ России #госсекретарь СБ Белоруссии
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