Шойгу и госсекретарь СБ Белоруссии обсудили сотрудничество в Алма-Ате

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел встречу со своим коллегой - государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. Рабочее мероприятие состоялось в южной столице Казахстана - Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба СБ РФ.

«В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Шойгу и Вольфович обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Кроме того, представители России и Белоруссии затронули вопросы подготовки концепции безопасности Союзного государства и проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности.