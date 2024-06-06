Во Франции задержали украинца, готовившего теракт

Во Франции украинца задержали по подозрению в терроризме, в его номере в отеле нашли самодельную взрывчатку. Предположительно, 26-летний выходец из ДНР готовил теракт.

«Первые находки позволили обнаружить на месте [преступления] предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. Один из них взорвался. Отель пришлось эвакуировать», - цитирует 360 французское издание BFM.

Задержание произошло в самом отеле, расположенном у аэропорта Руасси-ан-Франс. Подозреваемого, который получил серьезные ожоги при изготовлении взрывчатки, доставили в больницу.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Задержанный подозревается в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, а также хранении и изготовлении взрывчатки.