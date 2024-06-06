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Два человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии

Число погибших может увеличиться, как сообщил представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic.
Анастасия Бобылева 2024-06-06 02:22:23
© Фото: @VSkrivanova, Х © Видео: @VSkrivanova, Х

В Чехии товарный поезд столкнулся с экспрессом, в результате аварии погибли два человека. Также многие пассажиры пострадали, пишет France Press.

«Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения экспресс-поезда с товарным поездом в чешском городе Пардубице в среду», - цитирует сообщение издания РИА Новости.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть последствия аварии. Как уточнил представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic, число погибших может возрасти. Сейчас на месте работают спасатели.

#в стране и мире #чехия #Трагедия #столкновение #поезда
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