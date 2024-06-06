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На выставку на Поклонной горе пришел миллионный посетитель

Выставку продлили до 30 июня включительно.
Мария Зайцева 2024-06-06 02:56:50
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Выставку трофейной техники на Поклонной горе посетили более миллиона человек и интерес к ней не угасает, хотя с открытия экспозиции прошло больше месяца.

Приехав с семьей в столицу из Пензы, Павел Романов не предполагал, что окажется миллионным посетителем экспозиции. Романовым от Министерства обороны был подарен сертификат на право посещения центральных военных музеев.

Павел Романов сам уже был в 4 командировках на СВО, но хотел, чтобы сыновья увидели, с чем там приходится иметь дело.

«Чтобы они знали, гражданами какой страны они являются», - рассказал мужчина.

На выставке более 30 различных машин. Leopard производства Германии в НАТО считают одним из лучших, его подбили на Авдеевском направлении.

«Мы вели наблюдение, дабы выиграть удобный момент, когда можно было бы его поразить. Он спрятался в посадке и заглушил двигатель. Мы долго в течение 30 минут вели наблюдение. Обнаружили и поразили», - рассказал военнослужащий России с позывным «Форс».

Самым популярным экспонатом на выставке остается американский Abrams. Такие танки сейчас Украина размазала по фронту, рассказывают экскурсоводы. На передовой они бывают не часто, потому что наши бойцы устраивают на них настоящую охоту.

«Когда такие танки появлялись, все усилия были направлены на них, абсолютно все усилия. Военнослужащие украинской армии начинали бежать, потому что знали, как только они появляются, первоначальная цель — это они. Соответственно, это все сжигается, подрывается. Сами видите вот они стоит "непобедимый", "непробиваемый", такой какой есть. Благодаря нашим российским ребятам», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Манага».

Ежедневно выставку трофейной техники посещают от 10 до 20 тысяч человек. Здесь все сделано для того, чтобы посетители могли подробно изучить все экспонаты. Выставка, к которой так много внимания, решением организаторов продлена. Посмотреть трофеи можно до 30 июня включительно.

#в стране и мире #Поклонная гора #экспозиция #посетители #трофейная техника
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