Путин заявил о планах РФ способствовать улучшению ситуации на Балканах

Россия намерена способствовать продвижению ситуации на Балканах в лучшую сторону в соответствии с Дейтонскими соглашениями, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям – она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», - сообщил Путин.

Дейтонское соглашение - документ о мире в в Боснии и Герцеговине, согласованный 21 ноября 1995 года. Документ означал прекращение огня между мусульманской, хорватской и сербской общинами. Причиной для боевых действий являлся выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии в 1992 году. После подписания мирного соглашения сформировались три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.