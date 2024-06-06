Стало известно, чем угощали президента Боливии на встрече с Путиным

Во время переговоров президента России Владимира Путина и лидера Боливии Луиса Арсе для глав государств подготовили несколько блюд, в числе которых щи из щавеля с перепелкой, лазанья из ягненка с баклажанами и салат из камчатского краба с томатами. Фотографию меню со встречи Путина и Арсе опубликовал Life.

Лидерам стран также была предложена угольная треска с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины, а на десерт - ягодный суп с земляникой и пломбиром. Для Путина и Арсе подготовили российское вино 2020 и 2022 года урожая: красное «Усадьба Дивноморское. Каберне совиньон» и белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон».

Переговоры президента России и главы Боливии прошли в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества Москвы и Сукре. Владимир Путин на встрече отметил тенденции к росту товарооборота между двумя государствами.