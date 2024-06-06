МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно, чем угощали президента Боливии на встрече с Путиным

На десерт Луису Арсе предложили ягодный суп с земляникой и пломбиром.
Услада Дубинина 2024-06-06 19:02:32
© Фото: Bernd Jürgens, imago, Globallookpress

Во время переговоров президента России Владимира Путина и лидера Боливии Луиса Арсе для глав государств подготовили несколько блюд, в числе которых щи из щавеля с перепелкой, лазанья из ягненка с баклажанами и салат из камчатского краба с томатами. Фотографию меню со встречи Путина и Арсе опубликовал Life.

Лидерам стран также была предложена угольная треска с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины, а на десерт - ягодный суп с земляникой и пломбиром. Для Путина и Арсе подготовили российское вино 2020 и 2022 года урожая: красное «Усадьба Дивноморское. Каберне совиньон» и белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон».

Переговоры президента России и главы Боливии прошли в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества Москвы и Сукре. Владимир Путин на встрече отметил тенденции к росту товарооборота между двумя государствами.

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #Луис Арсе #Боливия #переговоры #меню
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 