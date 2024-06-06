Глава ПСБ Петр Фрадков: нужны изменения в системе финансирования ОПК

Усиление оборонно-промышленного комплекса - одна из ключевых задач, имеющих огромное значение и для безопасности страны, и для развития экономики. Отечественный ОПК в последнее время набрал небывалые темпы, производственные мощности растут кратно. И здесь важна финансовая поддержка со стороны банковского сектора. Но необходимо создать условия, чтобы банки без опасений брали на себя долгосрочные риски и смогли привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. На полях ПМЭФ с инициативой начать формирование такой системы выступил на тематической сессии председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Надо создать систему, при которой наш внутренний рынок должен работать на получение инвестиционного ресурса для оборонки. Оно состоит из многих-многих аспектов, и, конечно, в том числе вопрос организации "плеча" здесь очень важны. Это готовность, в том числе, финансовых институтов, в хорошем смысле, идти на риск. Потому что сейчас вся существующая система заточена таким образом, что банки, если они законопослушные и действуют в рамках своего нормативного регулирования, они ограничены - в принятии на себя тех инвестиционных долгосрочных рисков, которые объективно есть», - заявил Фрадков.

При этом, в будущем, предприятия ОПК смогут оперативно перестроиться на выпуск различной продукции гражданского назначения, что поможет укрепить технологический суверенитет страны.

«На ближайшую перспективу - это не касается только России, а в целом - мир вошел в определенную фазу военного конфликта. И завершив СВО победой, с точки зрения поставки нашими предприятиями ОПК своей продукции Вооруженным силам, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки своей продукции по линии военно-технического сотрудничества. Ну и, конечно же, постепенно высвобождая мощности под производство гражданской продукции. И рассчитываем на то, что предприятия ОПК, получив сегодня серьезный импульс по обновлению своих основных фондов, будут использоваться под последующий этап диверсификации», - заявил первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Программа Петербургского международного экономического форума, традиционно, насыщенная. Уже подписаны сотни соглашений на миллионы рублей. Но ПМЭФ только набирает обороты. Завтра, 7 июня, в пленарном заседании примет участие президент.