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Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией

Заседание Совета национальной безопасности планируют провести в понедельник.
Услада Дубинина 2024-06-06 18:31:46
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности для проведения заседания по вопросу задержания польских военнослужащих, стрелявших по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщил польский портал Onet со ссылкой на слова главы государства.

«Учитывая то, что происходит на границе, я созвал Совет национальной безопасности. Скорее всего, это произойдет в понедельник в 16.00. Совершенно необходимо обсудить сложившуюся ситуацию, которая касается нашей безопасности и волнует общественное мнение», - заявил Дуда.

Ранее были опубликованы кадры, на которых польские солдаты закованы в наручники после стрельбы по мигрантам. Напомним, что нелегалы из группы примерно в 50 человек перешли границу с Белоруссией, не обращая внимания на выстрелы в воздух и землю. После произошедшего польские военнослужащие обвиняются в превышении полномочий и создании угрозы для жизни людей, об этом сообщили в Минобороны. Известно об отстранении стрелявших пограничников от исполнения обязанностей.

#в стране и мире #Польша #Пограничники #мигранты #Анджей Дуда
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