Гид рассказала об операции по спасению краснокнижного кита в Териберке

В Баренцевом море началась спасательная операцию по освобождению краснокнижного горбатого кита, об этом «Звезде» рассказала гид-экскурсовод Татьяна Ефремова.

«Мы взяли технику, фото, видео и поехали его искать. Нашли мы его не сразу, нам понадобилось два вечера, ночью мы ходили, чтобы его найти. На второй вечер мы его нашли», - сообщила экскурсовод.

Кита обнаружила туристическая группа на морской прогулке. Капитан отправил видео биологам для оценки ситуации. Команда профессионалов после поступившего вызова выдвинулась в Баренцево море, где нашла запутавшегося в веревке краснокнижного горбатого кита. Со слов Татьяны Ефремовой, кит выглядел вяло. На теле у млекопитающего специалисты обнаружили несколько глубоких ран от веревки.

«Веревка у него на передней части туловища. Это говорит о том, что ему, скорее всего, сложно питаться. Каждый раз, когда он открывает рот и ему нужно поймать рыбу, эта веревка ему давит. То есть у него раны на передней части туловища рядом с веревкой», - рассказала Татьяна Ефремова.

Экскурсовод отметила, что подобная спасательная операция является уникальной. Таких действий по спасению морского млекопитающего ранее в Баренцевом море не проводили.

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