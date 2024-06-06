В Омске задержан экс-министр труда и соцразвития региона Куприянов

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра труда и социального развития области Михаила Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомствах.

«Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде (экс-губернатора. - Прим. ред.) Буркова в 2020-2021 годах», - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что подозреваемого этапировали в Москву.

Напомним, что с октября 2015 года по 25 мая 2024 года Куприянов занимал должность министра труда и социального развития Омской области. А с декабря 2018 года он совмещал эту должность со статусом заместителя председателя правительства региона.