В музее Царское Село в честь 225-летия Пушкина показали новые экспонаты

В Санкт-Петербурге открылась экспозиция в честь 225-летия знаменитого поэта Александра Пушкина. В честь этого события хранители музея Царское Село продемонстрировали редкие экспонаты, посвященные его жизни.

Сколько открытий чудных, столько и тайн еще готовит нам его Вселенная! Она, кажется, бесконечна в своем многообразии.

Редчайшие экспонаты музейных фондов обычно скрыты от широкой публики. Для «Звезды» сделали исключение и продемонстрировали для начала копии посмертных масок поэта.

«Их сразу было сделано не одна, а несколько. В подарок людям, которые обожали Пушкина, дружили с Пушкиным», - рассказала хранитель фонда скульптуры Всероссийского музея А.С. Пушкина Татьяна Павлова.

Солнцу русской поэзии в этом году исполнилось бы 225 лет. Впервые масштабно день рождения Александра Сергеевича отмечали в его вековой юбилей, чем с лихвой и воспользовался дореволюционный бизнес Российской империи. Мыло с изображением Пушкина, конфеты, леденцы от кашля, даже пуговицы. Пушкин - двигатель торговли.

На имени гения зарабатывали даже иностранцы. Братья Хулис из Неаполя поставляли лимоны, апельсины и мандарины под брендом «Пушкин высший сорт».

К юбилею поэта в музее-лицее воссоздали второй этаж знаменитого учебного заведения: конференц-зал с канцелярией, лицейская столовая и лазарет. Сюда Пушкин попадал с простудой стабильно дважды в год.

Здесь же в Царском Селе отреставрировали фасад дачи Анны Китаевой, где Пушкин провел медовый месяц после свадьбы с Натальей Гончаровой. В доме с мезонином поэт написал «Сказку о царе Салтане» и «Письмо Онегина к Татьяне».

Интересно, что в сохранившейся до наших дней сводной ведомости прилежания и дарования воспитанников Царскосельского лицея указывается, что Пушкин занимал 23-е место в рейтинге успеваемости после первого года обучения.

«Дело в том, что Пушкин был сложен. Если ему не нравился преподаватель, он мог не учить этот предмет», - рассказала хранитель музейных предметов отдела мемориального музея-лицея Маргарита Муравьева.

Царское Село - это место, где юный Пушкин, пожалуй, впервые в жизни был по-настоящему счастлив. А потому не раз возвращался сюда, где прошли его лицейские годы.