Пленный ВСУшник раскритиковал подготовку от темнокожих инструкторов

Наступающая группировка войск «Север» под Волчанском в Харьковской области взяла в плен старшего стрелка 9-й роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Шаблю. Он заявил, что иностранные темнокожие инструкторы не стремились качественно подготовить украинцев к будущим боям. Видеозапись беседы с пленным опубликовало Министерство обороны РФ.

«И у нас один инструктор был наш, а были и те - черный цвет (темнокожие иностранные инструкторы. - Прим. ред.), у нас все общение с ними было через переводчика. Они старались не доводить никакой информации, чтобы было меньше общения у нас с ними, чтобы мы ни с кем не контактировали. Ничего путного они нам не дали», - признался пленный.

Готовили их, по словам пленного, так. Показывали, как проводить зачистку, в ходе практической подготовки разбивали на двойки и тройки, отрабатывали штурм окопов. Как говорит Сергей, обучение в Житомире было более качественное.

Группа Шабли попала в плен, находясь в деревянном здании. Пленный раскритиковал позицию, на которой находились украинцы, поскольку обзор был плохим. После того как ВС РФ пустили в дверь пару очередей, ВСУшники решили сдаться. Сергей отметил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Еще о своем попадании в плен в Харьковской области рассказал младший сержант Государственной пограничной службы Украины Роман Русов. Он был мобилизован. Шел по улице с работы, подошли представители ТЦК и велели явиться в военкомат. Быстро прошел медкомиссию, был признан годным и отправлен на подготовку, которая оказалась поверхностной и длилась всего пару недель.

Русов рассказал, что после обучения подразделение, в котором он находился, перебросили в Харьковскую область. В день, когда украинцев взяли в плен, по ним вела сильный огонь российская артиллерия. В ходе ударов были разрушены позиции ВСУ. Затем началось наступление бойцов ВС РФ. Украинцы отстреливались, но шансов противостоять профессионализму Российской армии не было, пришлось сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.