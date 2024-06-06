Колумбийский наемник признался, что ВСУ чуть не загнали его в могилу

Сдавшийся в плен наемник из Колумбии Анхель Карденас Монтилла рассказал, что командование ВСУ обманывает людей и гонит на верную смерть. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ. - Прим. ред.) бросили нас», - признался 23-летний колумбиец.

Как сообщает Минобороны, Монтилла был военнослужащим 59-й бригады ВСУ, сдался в плен русской армии в районе Красногоровки. Колумбиец не говорит ни по-русски, ни по-украински. На Украину приехал, увидев объявление в TikTok, где вербовали воевать за деньги на стороне киевских формирований.

У себя на родине Монтилла работал в полиции, но боевого опыта не имел. Пленный раскритиковал подготовку на украинском полигоне, поскольку она длилась меньше недели. За прошедший период Анхеля и его девятерых земляков пытались научить стрелять, бросать гранаты и показывали «что-то элементарное, похожее на наступление».

Перед отправкой на боевое задание с украинскими военными иностранцы почти не общались. Их бросили в подвал, выводили наружу, чтобы выдать еду, а обращались грубо.

Наемник был пленен бойцами ВС РФ после того, как все его земляки были уничтожены. Колумбиец решил, что хочет жить, поэтому сменил униформу на штатские штаны и куртку, оставил оружие и вышел из укрытия с поднятыми руками.

Монтилла оценил достойные условия содержания в российском плену, где постоянно кормят и уважительно относятся. Пленный также восхитился уровнем профессионализма бойцов ВС РФ, оценил их высокий интеллект и умение ориентироваться на местности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.