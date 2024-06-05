В Ливане гражданин Сирии открыл огонь по посольству США

Гражданин Сирии открыл стрельбу по американскому диппредставительству из автоматического оружия. В ходе стрельбы охранник посольства получил ранение.

В результате происшествия на территории рядом с въездом в дипмиссию вспыхнул пожар.

«Неизвестный открыл огонь по району расположения дипмиссии примерно 40 минут назад, ранен один из охранников», - приводит слова собеседника ТАСС.

Сообщается, что нападавший также получил ранение и задержан ливанскими военнослужащими. В настоящее время район диппредставительства оцеплен армейскими патрулями, ведется расследование происшествия.