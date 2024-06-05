Названы признаки дискриминации при устройстве на работу

В настоящее время в законодательстве России существуют критерии, по которым можно определить наличие дискриминации при поиске кандидатов на трудоустройство. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

По словам эксперта, работодатель, когда дает объявление о вакансии, не имеет права писать в списках требований отсутствие тех же вредных привычек.

«Но при приеме на работу работодатель знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией, в которой должно быть прописано, что, например, то же курение нельзя допускать в тех или иных условиях», - рассказал Бабич.

При этом он отметил, что подобные случаи с объявлениями должны проверяться сотрудниками трудовой инспекции и прокуратуры. А решения по ним принимает суд в соответствии с кодексом административных правонарушений, вводя санкции.

В свою очередь юрист Виталий Ульяненко напомнил, что запрет на дискриминацию установлен статьей 3 ТК РФ.

«Объявлениями дискриминационного характера является информация о преимуществах при приеме на работу в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального или должностного положения», - пояснил эксперт, приводя в качестве примера признаки, не имеющие какого-либо отношения к деловым качествам.

При этом работодатель вправе устанавливать требования при подборе кандидатов в той или иной сфере деятельности, соответствующие специфике деятельности. В качестве примера он привел необходимость владения иностранными языками и навыки пользования компьютером. Однако в случае, если при непосредственной встрече выясняются те или иные дискриминационные требования, кандидат вправе подать заявление в суд.