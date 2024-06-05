11 человек погибли в провинции ЮАР в результате шторма

В провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике произошел шторм, в результате которого погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шторм повредил жилые дома в южноафриканском городе Тонгаат. Премьер-министр провинции Номусы Дубе-Нкубе заявил, что число погибших может превысить 11 человек.

«После того, как я проехал, я заметил автомобили, которые были повреждены обломками, и грузовик, перевернутый на бок», - рассказал агентству очевидец.

Он сравнил увиденный шторм и темные облака с кадрами из фильмов.