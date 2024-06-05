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Путин заявил о праве РФ признать независимость ДНР и ЛНР по решениям ООН

Путин заявил о праве России признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН.
Услада Дубинина 2024-06-05 20:59:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. 

«Эти непризнанные тогда республики - Донецкая и Луганская - имели право это сделать - они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали», - заявил Владимир Путин.

Президент РФ уточнил, что при решении территории объявить о своей независимости, она имеет право не обращаться за одобрением в столицу государства. 

#в стране и мире #Путин #ДНР #пмэф #ЛНР #независимость
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