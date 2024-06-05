Путин заявил о праве РФ признать независимость ДНР и ЛНР по решениям ООН

Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Эти непризнанные тогда республики - Донецкая и Луганская - имели право это сделать - они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали», - заявил Владимир Путин.

Президент РФ уточнил, что при решении территории объявить о своей независимости, она имеет право не обращаться за одобрением в столицу государства.