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Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора за мошенничество на 1 месяц

Олега Долматов обвиняется злоупотреблении полномочий.
Услада Дубинина 2024-06-05 19:54:59
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве до 4 июля 2024 года, информация об этом размещена в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова Олега Витальевича», - указано в сообщении.

Экс-замглавы Росприроднадзора обвиняется по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Долматов вступил в сговор с ранее знакомыми лицами для хищения бюджетных средств. Бывший заместитель главы ведомства обеспечил победу в конкурсе известным ему лицам. Пресс-служба судов Москвы уточняет, что действия Долматова привели к значительному ущербу РФ.

#в стране и мире #арест #мошенничество #Росприроднадзор #Суд Москвы
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