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Бизнесмен Кумар рассказал о преимуществах внедрения системы «Мир» в Индии

Бизнесмен из Индии считает, что в его родной стране должна развиваться система «Мир», а в России - индийская Rupicard.
Игнат Далакян 2024-06-05 18:48:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Налаженное внедрение платежных систем будет стимулировать экономику государств. Об этом рассказал «Звезде» на полях ПМЭФ предприниматель из Индии Дивеш Кумар.

Бизнесмен считает, что в его родной стране должна развиваться система «Мир», а в России - индийская Rupicard, поскольку туристы в двух странах испытывают большие трудности, когда не могут расплачиваться картами.

В вопросах бизнеса Индию волнуют комиссия и обмен валют - нужно начать торговлю в рублях и рупиях. Страны должны разработать систему, в которой обменный курс будет фиксирован ЦБ России и Индии.

«Когда кто-то делает перевод из России в Индию, взимается комиссия 0,5%. Когда какая-либо компания из Индии хочет сделать перевод в Россию - они это сделают в рупиях, а затем рупии будут конвертированы в рубли», - пояснил Кумар.

Напомним, что Петербургский международный форум проходит с 5 по 8 июня. Ожидается, что в форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.

#Индия #пмэф #Туристы #наш эксклюзив #Платежные системы #платежная система Мир
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