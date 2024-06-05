Бизнесмен Кумар рассказал о преимуществах внедрения системы «Мир» в Индии

Налаженное внедрение платежных систем будет стимулировать экономику государств. Об этом рассказал «Звезде» на полях ПМЭФ предприниматель из Индии Дивеш Кумар.

Бизнесмен считает, что в его родной стране должна развиваться система «Мир», а в России - индийская Rupicard, поскольку туристы в двух странах испытывают большие трудности, когда не могут расплачиваться картами.

В вопросах бизнеса Индию волнуют комиссия и обмен валют - нужно начать торговлю в рублях и рупиях. Страны должны разработать систему, в которой обменный курс будет фиксирован ЦБ России и Индии.

«Когда кто-то делает перевод из России в Индию, взимается комиссия 0,5%. Когда какая-либо компания из Индии хочет сделать перевод в Россию - они это сделают в рупиях, а затем рупии будут конвертированы в рубли», - пояснил Кумар.

Напомним, что Петербургский международный форум проходит с 5 по 8 июня. Ожидается, что в форуме примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран.