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2050.ЛАБ на ПМЭФ подписал Национальный инклюзивный договор

Договор фиксирует намерения компании следовать принципам инклюзии и обеспечить равные возможности по взаимодействию с окружающим миром, в том числе людям с ограниченными возможностями.
Алексей Курильченко 2024-06-05 16:38:07
© Фото: Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ подписал Национальный инклюзивный договор (НИД) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). НИД подписала генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. Церемония состоялась на пространстве Фонда «Росконгресс» в присутствии заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив Анны Суховой.

Договор будет действовать до 2030 года, он фиксирует намерения компании следовать принципам инклюзии и создавать продукты с универсальным дизайном, и обеспечить равные возможности по взаимодействию с окружающим миром, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Дизайн делает продукты удобными, а пользователей - счастливыми. Особенно это важно при создании объектов, предназначенных для широкого круга людей - таких как общественный транспорт и лифты. 2050.ЛАБ, как лидер рынка, применяет в проектах инклюзивные практики и технологии. Также мы реализуем просветительские инициативы, адаптированные в том числе для людей с ОВЗ», - отметила Дарья Топильская.

2050.ЛАБ планирует развивать профильное образование в области промышленного дизайна, внося вклад в просвещение общества и поддержку молодых талантливых специалистов.

Кроме того, НИД фиксирует намерение компании поддерживать ответственное использование искусственного интеллекта в сфере промышленного дизайна и неукоснительное соблюдение авторских прав дизайнеров.

Заместитель генерального директора АСИ Анна Сухова подчеркнула, что создание универсального дизайна – важный шаг в развитии безбарьерной среды в городах. А для людей с инвалидностью возможность пользоваться городским транспортом означает серьезное повышение качества жизни.

Проекты 2050.ЛАБ в области пассажирского транспорта адаптированы для проезда людей с инвалидностью. К примеру, в поездах «Иволга 3.0» и ЭП2ДМ студия создавала дизайн санузлов для пассажиров с ОВЗ. В поездах метро «Москва 2024» и «Балтиец» предусмотрены зоны для размещения инвалидных колясок. А линии входного освещения видны слабовидящим людям.

Еще один проект 2050.ЛАБ – концепт автономной транспортной системы О-III (победитель iF Design Award 2022). Она оптимизирует логистические цепочки перевозки людей и грузов в режиме реального времени, не позволяя передвигаться «пустому» транспорту. Это может внести вклад в развитие беспилотного транспорта в городах, решить проблему распределения ресурсов и оказать позитивное влияние на сохранение окружающей среды.

Также в портфеле кейсов 2050.ЛАБ концепты городского кресла SPINka, Центр для бездомных, наградные статуэтки для социальных проектов «Героям - быть!» и «Герои пера».

Национальный инклюзивный договор (НИД) - публичное принятие компаниями и НКО обязательств внедрять инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду.

Национальный инклюзивный договор - основной элемент всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех», направленного на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторские работы для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).

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