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В Москве гражданин Ирана оштрафован за фейки о ВС РФ

Мужчина носил футболку с изображением флага Украины и ссылкой, куда переводить деньги.
Глеб Владовский 2024-06-05 14:28:05
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Сообщается, что 31-летний Хидари Хоссин привлек внимание сотрудников правоохранительных органов своей футболкой, на которой были изображены символики Украины, а также QR-код со ссылкой на сбор средств.

Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, где на него оформили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. После чего суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Как отмечает Telegram-канал Baza, бренд, чью футболку носил иранец, в свое время выпускал черный свитшот с флагом Украины. А вот белую футболку в таком стиле не выпускали.

#Москва #в стране и мире #Иран #штраф #Дискредитация ВС РФ
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