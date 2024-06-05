В Москве гражданин Ирана оштрафован за фейки о ВС РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Сообщается, что 31-летний Хидари Хоссин привлек внимание сотрудников правоохранительных органов своей футболкой, на которой были изображены символики Украины, а также QR-код со ссылкой на сбор средств.

Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, где на него оформили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. После чего суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Как отмечает Telegram-канал Baza, бренд, чью футболку носил иранец, в свое время выпускал черный свитшот с флагом Украины. А вот белую футболку в таком стиле не выпускали.