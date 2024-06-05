Компаниям из РФ ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Российским компаниям, занимающимся поставками продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, ограничили допуск к тендерам на поставку продовольствия. Об этом сообщила газета РБК.

Как сообщает издание, речь идет о программе, в рамках которой проводится закупка продовольствия с последующей ее передачей в нуждающиеся страны как гуманитарную помощь. Россия являлась поставщиком на протяжении последних 20 лет.

По словам главы департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air Дмитрия Сухова, поставщики из РФ сталкиваются в первую очередь с ограничениями «по принципу страны происхождения товара».

В пресс-службе ООН ответа на запрос газеты по этой теме не дали. Похожие запросы переданы в российские МИД и Минсельхоз.

Напомним, что Россия поставляла продовольствие в такие гуманитарно уязвимые страны, как Судан, Афганистан, Сирия, Палестина и государства Центральной Азии. А такие продукты из РФ, как мука, подсолнечное масло, горох, составляли 20% от всех внешних поставок ВПП ООН.