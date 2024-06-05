Американский разведывательный БПЛА обнаружили над Черным морем

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 обнаружили над черным морем примерно в 250 километрах от Ялты. Об этом следует из данных онлайн-трекера полетов Flightradar24.

По информации портала, беспилотник движется в восточном направлении и по овальной траектории.

Во вторник БПЛА отправился с авиабазы в Сицилии и отправился на территорию Черного моря, сделав круг в Румынии. Метка RQ-4B Global Hawk перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.

В ноябре 2023 года российский истребитель Су-27 средств контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря не допустил пересечение Государственной границы РФ американским беспилотником RQ-4B Global Hawk.