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Американский разведывательный БПЛА обнаружили над Черным морем

Беспилотник вылетел из Сицилии во вторник.
Мария Зайцева 2024-06-05 01:55:44
© Фото: Sra Tyler Woodward ZUMAPRESS.com Globallookpress

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 обнаружили над черным морем примерно в 250 километрах от Ялты. Об этом следует из данных онлайн-трекера полетов Flightradar24.

По информации портала, беспилотник движется в восточном направлении и по овальной траектории.

Во вторник БПЛА отправился с авиабазы в Сицилии и отправился на территорию Черного моря, сделав круг в Румынии. Метка RQ-4B Global Hawk перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.

В ноябре 2023 года российский истребитель Су-27 средств контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря не допустил пересечение Государственной границы РФ американским беспилотником RQ-4B Global Hawk.

#в стране и мире #бпла #сша #Черное море #Ялта #RQ-4B Global Hawk
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