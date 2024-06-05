МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»

Также российские военные поразили место хранения украинских безэкипажных катеров и уничтожили склады с вооружением и техникой украинского «Иностранного легиона».
2024-06-05 13:14:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении складов с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица».

Также благодаря действиям наших войск взлетели на воздух склады с вооружением и техникой «Иностранного легиона». Под удар ВС РФ попало место хранения безэкипажных катеров, добавили в Минобороны. Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. По данным ведомства, за сутки противник лишился 55 беспилотников. Также сбиты 10 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО «Ольха», две французские корректируемые авиабомбы Hammer, две ракеты американского ЗРК Patriot.

Между тем подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение киевским формированиям в районах Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки, Петропавловки, Торского и Ямполовки. Суточные потери украинской стороны в живой силе в данном районе составили до 545 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО #хортица
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 