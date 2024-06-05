ВС РФ уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»

Минобороны России сообщает об уничтожении складов с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица».

Также благодаря действиям наших войск взлетели на воздух склады с вооружением и техникой «Иностранного легиона». Под удар ВС РФ попало место хранения безэкипажных катеров, добавили в Минобороны. Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. По данным ведомства, за сутки противник лишился 55 беспилотников. Также сбиты 10 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО «Ольха», две французские корректируемые авиабомбы Hammer, две ракеты американского ЗРК Patriot.

Между тем подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение киевским формированиям в районах Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки, Петропавловки, Торского и Ямполовки. Суточные потери украинской стороны в живой силе в данном районе составили до 545 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.