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В Абрикосовке по делу об убийстве семи человек провели эксперимент

Семь человек были убиты в Абрикосовке Херсонской области после того, как там захотели поселиться подозреваемые по делу лица.
Дарина Криц 2024-06-05 11:11:27
© Фото: РИА Новости

В Херсонской области правоохранители провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек. В Абрикосовке также опросили свидетелей. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Среди семи убитых в поселке Абрикосовка оказалась и его глава. Подозреваемых удалось задержать.

Как сообщается, они хотели поселиться там, но глава населенного пункта сказала им, что свободных домов нет. Затем подозреваемые сожгли два дома при помощи гранат и топлива, также они попытались сжечь еще один дом.

Им могут дать тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. Подозреваемым предъявили обвинения по пунктам «а», «ж», «и», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

#в стране и мире #Херсонская область #Абрикосовка #убийство семерых человек
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