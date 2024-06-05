В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

В Белгородской и Курской областях прозвучал сигнал ракетной опасности. Главы регионов предупредили жителей, чтобы те спускались в укрытия и оставались в безопасных местах.

«Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также о тревоге объявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своем Telegram-канале он предупредил, чтобы жители укрылись в помещениях без окон со сплошными стенами.

Сейчас ракетная опасность в обоих регионах отменена. Об этом Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков также сообщили в своих Telegram-каналах.