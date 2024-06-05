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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

О ракетной опасности сообщили главы регионов Вячеслав Гладков и Алексей Смирнов.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 01:11:03
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

В Белгородской и Курской областях прозвучал сигнал ракетной опасности. Главы регионов предупредили жителей, чтобы те спускались в укрытия и оставались в безопасных местах.

«Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также о тревоге объявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своем Telegram-канале он предупредил, чтобы жители укрылись в помещениях без окон со сплошными стенами.

Сейчас ракетная опасность в обоих регионах отменена. Об этом Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков также сообщили в своих Telegram-каналах.

#в стране и мире #Курская область #белгородская область #ракетная опасность
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