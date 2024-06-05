В Москве убили мужчину во время прогулки с двумя внучками

По факту убийства мужчитны на востоке Москвы заведено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу в официальном телеграм-канале.

Вечером 4 июня в парке у улицы 3-я Музейная в столице нашли тело мужчины, у которого наблюдались признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения у сердца.

Место происшествия было осмотрено следователями и криминалистами СК, опрошены очевидцы. С камер изъяли видеозаписи. На них было обнаружено, что во время происшествия рядом с мужчиной находились две его 10-летние внучки.

Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Лицо, причастное к преступлению и обстоятельства устанавливаются.