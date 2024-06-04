На Филиппинах отменили около 30 рейсов из-за извержения вулкана

На Филиппинах на центральном острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон, высота которого 2 435 метров. Последнее его извержение произошло семь лет назад, в 2017 году.

Из-за природного явления местные власти отменили порядка 30 внутренних авиарейсов. Ограничения коснулись маршрутов, соединяющих Манилу с городами Баколод, Илоило и Себу.

По информации Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, Канлаон выбросил столб из пепла, газа и камней на высоту пяти километров. Местные жители отметили, что в жерле вулкана произошел пожар, длившийся примерно одну-две минуты. Также они услышали громкий звук, похожий на гром, пишет портал Channelnewsasia.

Также местный Институт вулканологии и сейсмологии отметил, что Канлаон извергался около шести минут и этому предшествовало ощутимое вулкано-тектоническое землетрясение.