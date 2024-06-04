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На Филиппинах отменили около 30 рейсов из-за извержения вулкана

Власти Филиппин отменили около 30 рейсов на связывающих столицу Филиппин Манилу с городами Баколод, Илоило и Себу маршрутах.
Дарина Криц 2024-06-04 07:12:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Филиппинах на центральном острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон, высота которого 2 435 метров. Последнее его извержение произошло семь лет назад, в 2017 году.

Из-за природного явления местные власти отменили порядка 30 внутренних авиарейсов. Ограничения коснулись маршрутов, соединяющих Манилу с городами Баколод, Илоило и Себу.

По информации Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, Канлаон выбросил столб из пепла, газа и камней на высоту пяти километров. Местные жители отметили, что в жерле вулкана произошел пожар, длившийся примерно одну-две минуты. Также они услышали громкий звук, похожий на гром, пишет портал Channelnewsasia.

Также местный Институт вулканологии и сейсмологии отметил, что Канлаон извергался около шести минут и этому предшествовало ощутимое вулкано-тектоническое землетрясение.

#в стране и мире #Филиппины #Извержение вулкана #отмена рейсов #вулкан Канлаон
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