В Тюмени задержали местного жителя, пытавшегося поджечь храм

Тюменские правоохранительные органы задержали мужчину, ранее пытавшегося поджечь местный православный храм, освященный во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

Поздно вечером 3 июня он бросил в здание бутылки с зажигательной смесью - так называемым «коктейлем Молотова».

О задержании злоумышленника сообщили в региональном управлении МВД. Отмечается, что это 43-летний местный житель.

«В Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики», - гласит опубликованная на сайте ведомства информация.

На опубликованных местным порталом кадрах видно, как мужчина подошел к церкви, бросил бутылки и спокойно пошел прочь. Правоохранители возбудили два уголовных дела: статья 214 УК РФ (вандализм) и статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).