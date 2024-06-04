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В Тюмени задержали местного жителя, пытавшегося поджечь храм

В Тюмени местный житель забросал «коктейлями Молотова» храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, его удалось задержать.
Дарина Криц 2024-06-04 06:26:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Тюменские правоохранительные органы задержали мужчину, ранее пытавшегося поджечь местный православный храм, освященный во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

Поздно вечером 3 июня он бросил в здание бутылки с зажигательной смесью - так называемым «коктейлем Молотова».

О задержании злоумышленника сообщили в региональном управлении МВД. Отмечается, что это 43-летний местный житель.

«В Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики», - гласит опубликованная на сайте ведомства информация.

На опубликованных местным порталом кадрах видно, как мужчина подошел к церкви, бросил бутылки и спокойно пошел прочь. Правоохранители возбудили два уголовных дела: статья 214 УК РФ (вандализм) и статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

 

#в стране и мире #Тюмень #"коктейль Молотова" #поджог #православный храм
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