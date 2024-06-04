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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Мария Зайцева 2024-06-04 05:29:23
© Фото: Daniel Hohlfeld httpimagebroker.com#search Globallookpress

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал воздушной тревоги был объявлен утром в Харьковской области в 04:06 по местному времени, в Запорожской в 04:55, в Днепропетровской в 04:57, в Херсонской в 05:05.

В Полтавской и Кривоградской областях воздушная тревога продлилась с 05:01 до 05:11.

Ранее 3 июня воздушная тревога объявлена в двух областях Украины, в Харьковской и Днепропетровской.

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