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Написавших «ГУР» на памятнике Жукову отправили в сизо до августа

Максимальное наказание за повреждение памятника маршалу Жукову достигает до пяти лет лишения свободы.
Услада Дубинина 2024-06-04 19:15:22
© Фото: moscowcourts Telegram

Тверской районный суд Москвы арестовал Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову до 3 августа 2024 года, информация об этом размещена в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ», - указано в сообщении по отношению к двум правонарушительницам.

Ранее известно, что медсестры нанесли баллончиком аббревиатуру «ГУР», которая расшифровывается как Главное управление разведки Украины, на памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Вере Николаевой и Анастасии Лысенковой грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

#в стране и мире #Памятник #Маршал Жуков #ГУР #вандализм
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