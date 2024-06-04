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В Подмосковье подсудимые напали на приставов во время приговора

Подсудимые начали раскачивать клетку и напали на приставов. Один из членов банды попытался покончить с собой.
Игнат Далакян 2024-06-04 18:45:17
© Фото: Владимир Корнев, РИА Новости

В подмосковном городе Пушкино подсудимые сорвали судебный процесс и напали на приставов во время приговора.

Как сообщает «360», члены преступной банды начали раскачивать клетку. Один из троих пытался покончить с собой. Поддержку находящимся за решеткой оказали родственники, которые присутствовали на заседании.

Уголовное дело против участников группировки завели после угона грузовой машины с бытовой техникой отечественного ретейлера в декабре 2022 года. Нападавшие остановили фуру, связали водителя и увезли товар. Похищенный шофер дождался, пока его оставят одного, освободился от веревок и позвал на помощь.

Злоумышленники перегрузили бытовую технику в другую машину, а большегруз бросили. Его удалось позже обнаружить сотрудникам полиции. Сам товар преступники продали за 200 тысяч рублей знакомому скупщику, денежные средства разделили между собой.

Суд вынес тюремный приговор обвиняемым сроком на девять лет строгого режима. Третьего участника ждет семь лет колонии.

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