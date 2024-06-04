Канада ввела санкции против граждан Украины за связи с РФ

Канада внесла в санкционные списки за связи с Российской Федерацией 10 граждан Украины, в числе которых бывший премьер Николай Азаров. Об этом говорится на сайте МИД Канады.

Санкционный список находится в разделе «Украина», куда Оттава с 2014 года вносит украинских граждан, которые, по ее мнению, причастны к воссоединению Крыма и восточных регионов с Российской Федерацией.

В опубликованном списке оказался и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, его сын Алексей Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка. Также под санкции попали бывший вице-премьер Украины Раиса Богатырева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко.

Ранее в санкционный список Канады попали четыре физических и 29 юридических лица из России. По словам канадского премьера Джастина Трюдо, их деятельность была связана с военной, промышленной, финансовой и ядерной сферами.