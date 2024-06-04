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В Белгороде пенсионерка не пустила детей в укрытие во время тревоги

Женщина заявила, что направила несовершеннолетних в другой открытый подъезд.
Услада Дубинина 2024-06-04 15:44:55
© Фото: ТРК «Звезда»

В Белгороде главная по дому не пустила детей в подъезд во время сигнала ракетной опасности, об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники УМВД России по городу Белгороду выявили публикацию о том, что на улице Шаландина во время работы сирены женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту проводится проверка», - указано в сообщении ведомства.

На видео заметно, как несовершеннолетние направляются к подъезду жилого многоэтажного дома после начала звукового сигнала о ракетной опасности. Главная по дому открывает дверь и пропускает вперед пенсионерок, при этом движением руки направляет детей, прибежавших с площадки, в другую сторону.

Во двор дома на Шаландина приехал глава управы №9 Анатолий Здор для уточнения деталей. В ходе беседы с Ольгой Николаевой выяснилось, что пенсионерка направила детей укрыться в соседнем подъезде с открытой дверью. Главная по дому отметила, что во дворе также находились пожилые люди. Информацию об этом в Telegram-канале разместила пресс-служба мэрии Белгорода.

О ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области также предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

#в стране и мире #дети #белгород #пенсионерка #ракетная опасность
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