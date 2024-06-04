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Английский стал языком международного общения на Украине

Этот законопроект поддержали 236 депутатов.
Глеб Владовский 2024-06-04 14:28:49
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, делающий английский языком международного общения на Украине. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным издания, данную инициативу поддержали 236 депутатов.

Сообщается, что в документе будут определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть этим языком, а также обеспечивать его изучение в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, что в ноябре 2023 года Рада приняла за основу законопроект о применении английского языка на территории Украины. Помимо вышеперечисленных нюансов, согласно документу подразумевается и нормирование особенностей применения языка в работе органов гос власти и местного самоуправления.

Также предполагается применение английского в сфере здравоохранения, транспорта и подразделении оказании экстренной помощи населению.

#Украина #Верховная рада #английский язык
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