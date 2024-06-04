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РФС дисквалифицировал игрока «Рубина» за шутки про «денежки на карту»

Полузащитника Безрукова дисквалифицировали на три месяца, обязав выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Дарина Криц 2024-06-04 14:41:16
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал и условно дисквалифицировал на трехмесячный срок игрока «Рубина» Руслана Безрукова за шутки о денежной премии. Речь шла о вознаграждении от футбольного клуба «Краснодар» после игры против «Зенита» во время 21-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщил «РБ Спорт», полузащитник казанского клуба должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, согласно решению Комитета по этике РФС.

«Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно. Также полузащитник "Рубина" оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу "ждем денежки на карту от "Краснодара" после победы над "Зенитом""», - указали в издании.

Инцидент произошел 24 апреля во время флеш-интервью, в тот день «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Отмечается, что между футбольными клубами из Краснодара и Санкт-Петербурга было соперничество за лидерство.

После этого «Рубин» сообщил, что применил дисциплинарные меры в отношении полузащитника Безрукова, не уточнив детали.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #штраф #РФС #дисквалификация #фк рубин #Руслан Безруков
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