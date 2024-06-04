Подразделения группировки «Днепр» сбили украинский штурмовик Су-25

Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщает МО РФ.

В сводке российского оборонного ведомства говорится, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение двум украинским бригадам в районе Работино и Лобкового.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 75 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777, советских буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б».

Также отличились российские силы ПВО. За сутки уничтожены 18 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО «Ольха», две французские корректируемые авиабомбы Hammer, а также 41 беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.