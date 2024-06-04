Во Владивостоке туристы из Китая разбирают на сувениры бухту Стеклянную

Владивосток может лишиться своей уникальной достопримечательности - бухты Стеклянной. Ее расхищают туристы, в том числе и китайские. Пляж усыпан кусочками отшлифованного морскими волнами битого стекла. Экскурсионные группы собирают разноцветную гальку в качестве сувениров и увозят с собой килограммами. Власти установили на пляже таблички о запрете таких действий, а гиды предупреждают туристов о том, что вывоз стекла запрещен. Но штрафов нет, так как пляж не является памятником природы.

Еще в советские времена эта небольшая бухта в пригороде Владивостока получила название Стеклянной. Отсутствие полигонов для переработки отходов вынудило местный фарфоровый завод свозить на протяжении десятков лет обломки кафельной плитки и битого стекла прямо к побережью. Но превратить живописный пляж в городскую свалку тогда не позволила природа - зазубренные края бутылок, посуды и другого мусора морские волны, подобно мастеру-ювелиру, старательно обтачивали и шлифовали, выбрасывая на берег уже гладкие и прозрачные стекляшки. Похожие на фрагменты нефритового ожерелья камни усыпали всю прибрежную линию бухты.

Подобных мест в мире всего два - во Владивостоке и Сан-Франциско, но от уникального российского побережья сегодня едва ли осталась треть изначальной площади. Отходы сюда прекратили сбрасывать еще в конце нулевых. А оставшуюся разноцветную гальку одни гости Владивостока бережно ощупывают и фотографируют, другие мешками вывозят на сувениры.

«Поехали туристы из Поднебесной. Их много, это хорошо - развивается край. Приносятся какие-то финансы. Культурный обмен. Но, к сожалению, китайцы наши обладают такой нехорошей способностью - выгребать все, что видят. И несут все это отсюда мешками», - рассказал Олег Дорожко.

К администрации города это место отношения не имеет. Поэтому остается надеяться на руководителей туристических групп, которые могут предупреждать гостей о недопустимости варварского собирательства. Но к устным просьбам прислушиваются немногие.

«Мы подруги. Приехали из Чаньчуня. Владивосток - очень красивый город. Хотим побольше узнать о русских традициях и обычаях. Мы приехали на пляж, чтобы сфотографироваться на память о необычном месте в России. Здесь очень много стекла, забирать его с собой мы не планируем, хотя китайцы и очень любят все блестящее», - поделилась мнением и впечатлениями китайская путешественница Ли Цзя.

Директор экологической общественной организации «Зеленый Крест» Константин Дроздов называет стекло одним из самых безобидных отходов для окружающей среды. Если проблему с вывозом стекла решить не получается, то можно искусственно увеличить его количество на побережье, соблюдая все экологические нормы.

«Выделить какую-то бухту. Собрать туда и отмыть стекло. И повторить опыт. Буквально месяц-два-три - волнами оно прекрасно обтачивается, и не надо ничего. Другой вопрос - трудно себе представить, как это можно согласовать с позиции экологии. Потому что это все-таки отходы», - предложил директор дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Крест» Константин Дроздов.

Сегодня берег бухты Стеклянной защитить некому: ни на законодательном уровне, ни в юридическом поле. Стеклянные камни не подпадают под категорию минерального сырья, драгоценных металлов или культурных ценностей, вывоз которых из России требует специальных разрешений. А это значит, что в скором времени на месте уникального пляжа может появиться самая привычное песочное побережье.