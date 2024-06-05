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ВС РФ ударами «Рапир» уничтожили пехоту ВСУ на Донецком направлении

Поражение было зафиксировано данными объективного контроля с беспилотного летательного аппарата.
2024-06-05 11:06:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты противотанковых пушек «Рапира» артиллерии 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили украинскую пехоту на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показано, как работают артиллеристы. Вначале производятся необходимые расчеты. Затем заряжающий досылает снаряд в камору. После выстрела выбрасывается гильза. Камера беспилотника фиксирует поражение целей.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает высокой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Координаты целей, по которым наносились удары, передала расчетам орудий разведка. Артиллеристы отправили несколько снарядов, уничтожив пехоту противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Рапира #СВО #МТ-12
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