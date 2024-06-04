Расчет «Тора» сбил БПЛА Warmate в небе над Харьковской областью

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» сбил беспилотник ВСУ типа Warmate в Харьковской области. Кадры с уничтожением украинского дрона показало Министерство обороны РФ.

На предоставленной ведомством записи видно, как расчет сканирует небо, передвигается машина, вылетает выпущенная ракета. Зенитчики эффективно борются с вражескими БПЛА. По данным ведомства, за последние три дня расчеты «Тора» сбили более 20 беспилотников ВСУ.

«Данная машина очень хорошо работает по беспилотникам типа "крыло" - "Фурия", "Валькирия", "Лелека". Это ее основные цели - 90% приходится на них. Бывает, еще попадаются импортные беспилотники, которые поставляют Украине их партнеры, - это Poseidon, Puma и другие», - рассказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Четырнадцатый.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.