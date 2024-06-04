Свыше 200 кг гашиша изъяты на российско-грузинской границе

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ пресекли попытку ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2 112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 кг», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось раскрыть агентурную сеть украинских спецслужб в Крыму.