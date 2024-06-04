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Свыше 200 кг гашиша изъяты на российско-грузинской границе

Пограничники обнаружили нелегальный груз в особо крупном размере на КПП Верхний Ларс.
Глеб Владовский 2024-06-04 10:44:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ пресекли попытку ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В пункте пропуска Верхний Ларс в оборудованном тайнике грузового транспортного средства обнаружено 2 112 брикетов с наркотическим средством гашиш массой более 200 кг», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось раскрыть агентурную сеть украинских спецслужб в Крыму.

#в стране и мире #наркотики #ФСБ РФ #КПП «Верхний Ларс» #российско-грузинская граница
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