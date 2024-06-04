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Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80

Генпрокуратура РФ потребовала передать из чужого незаконного владения объект Олимпиады-80 спортивный велотрек «Крылатское».
Марина Крижановская 2024-06-04 10:14:11
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием передать в государственную собственность спортивный велотрек, расположенный в московском районе Крылатское.

«Генеральная прокуратура РФ в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "СЦП "Крылатское" об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. Указанное исковое заявление принято к производству суда», - сообщается в картотеке на сайте суда.

Кроме того, Генпрокуратура требует арестовать и запретить владельцам АО «СЦП «Крылатское» пользоваться имуществом. Также ГП РФ просит разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Но Арбитражный суд не принял первые два требования и согласился только с последним.

Велотрек «Крылатское» построили перед проведением Олимпийских игр 1980 года. Здание имеет форму в виде эллипса с размерами осей 168 и 138 метров. На момент проведения Олимпиады-80 велотрек был одним из самых быстрых в мире, на нем установили 13 мировых рекордов. На протяжении последних 20 лет велотрек «Крылатское» входил в пятерку лучших велодромов в мире.

#в стране и мире #Генпрокуратура РФ #Олимпиада-80 #ГП РФ #генеральная прокуратура РФ #госсобственность #передать государству #велотрек «Крылатское»
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