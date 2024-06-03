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Экипаж Т-72 показал работу в унисон с РСЗО «Град» под Авдеевкой

Поддержку штурмовым группам обеспечили экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр».
2024-06-03 09:25:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» продемонстрировал работу в унисон с РСЗО «Град» на западе от Авдеевки. Военнослужащие оказывают поддержку интенсивным огнем штурмовым отрядам.

Самое пекло сейчас на позициях ВСУ, по которым танкисты ЦВО бьют быстро и точно. Выстрел следует за выстрелом. Осколочно-фугасные снаряды калибра 125 миллиметров активно применяются нашими танкистами при ведении стрельбы по блиндажам с пехотой и опорникам противника. И снарядов на поражение противника наши танкисты не жалеют.

«Есть такое понятие - конвейер. 128 снарядов мы отработали, нужно докинуть боекомплект. Соответственно нужен откат. Ждём, допустим, темноты, откатились, загрузились. И очень, очень поутру закатываемся снова на позицию», - рассказал командир взвода танкового батальона с позывным Казань.

Эта особенность боевой работы роднит танки и артиллериию. Точность стрельбы не снижается. Но тут важно уберечь боевую машину от вражеских FPV-дронов. Экипажи танков постоянно перемещаются не только в целях безопасности. Необходимо также наносить удары по противнику из разных точек, чтобы застать боевиков врасплох.

«Из закрытой позиции мы находимся на расстоянии, маскируем танк, и ждём координаты. Получаем их, наводимся и готовы уже», - рассказал наводчик-оператор с позывным Кот.

ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих ВСУ, а также пять артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М-777. 

Материал подготовили Глеб Владовский, Андрей Лазарев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Т-72 #МО РФ #наш эксклюзив #Авдеевка
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