В Новосибирске загорелся склад на площади 4,5 тысяч «квадратов»

В Новосибирске продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим на местном складе горюче-смазочных материалов. По информации МЧС, площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.

«Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе министерства.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что сотрудники МЧС проливают второй этаж и кровлю, идет густой черный дым.

Уточняется, что к моменту их прибытия произошло обрушение конструкций. На первом этаже здания находились ГСМ. К борьбе с огнем привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники.