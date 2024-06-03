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В Новосибирске загорелся склад на площади 4,5 тысяч «квадратов»

В Новосибирске загорелся склад ГСМ, площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.
Дарина Криц 2024-06-03 07:50:47
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Новосибирске продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим на местном складе горюче-смазочных материалов. По информации МЧС, площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.

«Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе министерства.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что сотрудники МЧС проливают второй этаж и кровлю, идет густой черный дым.

Уточняется, что к моменту их прибытия произошло обрушение конструкций. На первом этаже здания находились ГСМ. К борьбе с огнем привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Новосибирск #склад ГСМ
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