В Пекине задержали супружескую пару чиновников, шпионивших для Лондона

Власти Пекина сообщили о задержании супружеской пары чиновников из центральных госорганов Китая, завербованных британской спецслужбой MI6. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР (МГБ).

В публикации говорится, что в ходе проведенного расследования о шпионаже выяснилось, что сотрудник по фамилии Ван и его супруга по фамилии Чжоу оказались завербованы Лондоном. В 2015 году он подал заявку на участие в китайско-британской программе обмена для обучения в Великобритании. MI6, оценив его положение на ключевой конфиденциальной должности, быстро способствовала одобрению заявки.

По прибытии чиновника в страну сотрудники британской спецслужбы оказывали ему особое внимание, включая приглашения на обеды и экскурсии, чтобы понять его личностные слабости и увлечения.

Узнав о сильной тяге Вана к деньгам, они предложили ему возможность консультирования на неполный рабочий день с высоким вознаграждением под предлогом общественных исследовательских проектов.

Жена Вана, Чжоу, также работала в одном из важнейших отделов. MI6, уверенная в своем контроле над Ваном, неоднократно оказывала на него давление, чтобы он завербовал свою жену, обещая двойную компенсацию.

Как уточняет издание, сотрудники МГБ, после того как провели тщательное расследование и собрали убедительные доказательства, задержали супругов.